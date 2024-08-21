«Этичный» ИИ-чатбот обвинили в нарушении авторских прав

Опубликовано 21 августа 2024, 13:36
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«Этичный» ИИ-чатбот обвинили в нарушении авторских правАвторы подали в суд на ИИ-стартап Anthropic
Группа писателей подала иск против Anthropic, ИИ-стартапа, создавшего чат-бота Claude, обвинив компанию в нарушении авторских прав. В иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, утверждается, что Anthropic обучала свой ИИ на пиратских копиях книг, защищенных авторским правом, что привело к «крупномасштабной краже» интеллектуальной собственности.
Это первое подобное дело, направленное против Anthropic, которая рекламирует себя как более «ответственную» альтернативу в индустрии ИИ. Истцы, писатели Андреа Бартц, Чарльз Грэбер и Кирк Уоллес Джонсон, решили представлять «более широкую группу пострадавших авторов». Они утверждают, что Anthropic использовала их работы без разрешения или компенсации, что подрывает заявленную компанией приверженность «этическому развитию ИИ».
Иск также оспаривает мнение о том, что обучение ИИ подпадает под доктрину «добросовестного использования», утверждая, что использование пиратских материалов в обучающих моделях является явным нарушением закона об авторском праве.