«Этичный» ИИ-чатбот обвинили в нарушении авторских прав

Это первое подобное дело, направленное против Anthropic, которая рекламирует себя как более «ответственную» альтернативу в индустрии ИИ. Истцы, писатели Андреа Бартц, Чарльз Грэбер и Кирк Уоллес Джонсон, решили представлять «более широкую группу пострадавших авторов». Они утверждают, что Anthropic использовала их работы без разрешения или компенсации, что подрывает заявленную компанией приверженность «этическому развитию ИИ».

Иск также оспаривает мнение о том, что обучение ИИ подпадает под доктрину «добросовестного использования», утверждая, что использование пиратских материалов в обучающих моделях является явным нарушением закона об авторском праве.