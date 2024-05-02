«Этичный» ИИ Claude наконец-то появился на iPhone и iPad

Опубликовано 02 мая 2024, 21:31
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«Этичный» ИИ Claude наконец-то появился на iPhone и iPadПока без версии для Mac
Чат-бот Claude AI от Anthropic теперь доступен для загрузки на iPhone и iPad. Хотя поддержка Mac пока недоступна, вы всегда можете изучить возможности Claude в веб-браузере.
Ключевые особенности Claude AI для iPhone:
Бесшовная синхронизация ваших разговоров с Claude на разных устройствах, обеспечивающая плавный переход между веб- и мобильным использованием.
Возможности Claude в области технического зрения позволяют использовать камеру телефона или библиотеку фотографий для анализа изображений в режиме реального времени.
И в отличие от некоторых конкурентов, Claude предлагает бесплатную загрузку приложений для всех пользователей.
Между тем, OpenAI уже некоторое время обновляет ChatGPT на iPhone, а Gemini от Google существует на iOS тоже.