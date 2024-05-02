Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 02 мая 2024, 21:31
1 мин.

«Этичный» ИИ Claude наконец-то появился на iPhone и iPad

Пока без версии для Mac
Чат-бот Claude AI от Anthropic теперь доступен для загрузки на iPhone и iPad. Хотя поддержка Mac пока недоступна, вы всегда можете изучить возможности Claude в веб-браузере.
«Этичный» ИИ Claude наконец-то появился на iPhone и iPad
© Ferra

Ключевые особенности Claude AI для iPhone:

Бесшовная синхронизация ваших разговоров с Claude на разных устройствах, обеспечивающая плавный переход между веб- и мобильным использованием.

Возможности Claude в области технического зрения позволяют использовать камеру телефона или библиотеку фотографий для анализа изображений в режиме реального времени.

И в отличие от некоторых конкурентов, Claude предлагает бесплатную загрузку приложений для всех пользователей.

Между тем, OpenAI уже некоторое время обновляет ChatGPT на iPhone, а Gemini от Google существует на iOS тоже.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
,
#чат