«Этичный» ИИ Claude наконец-то появился на iPhone и iPad

Ключевые особенности Claude AI для iPhone:

Бесшовная синхронизация ваших разговоров с Claude на разных устройствах, обеспечивающая плавный переход между веб- и мобильным использованием.

Возможности Claude в области технического зрения позволяют использовать камеру телефона или библиотеку фотографий для анализа изображений в режиме реального времени.

И в отличие от некоторых конкурентов, Claude предлагает бесплатную загрузку приложений для всех пользователей.

Между тем, OpenAI уже некоторое время обновляет ChatGPT на iPhone, а Gemini от Google существует на iOS тоже.