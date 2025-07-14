«Этичный» производитель шпионского ПО всё ещё не выдал доступ властям США

Контракт до сих пор находится на проверке и не вступил в силу — в том числе из-за указа времён Байдена, запрещающего использование шпионского ПО, которое «может нарушать права человека». После прихода к власти администрации Трампа ICE получила разрешение на масштабные иммиграционные рейды. Новое финансирование может усилить интерес ICE к технологиям слежки, отмечают эксперты.

Paragon ранее приостановила сотрудничество с Италией, когда её ПО использовали для слежки за журналистами. Компания не раскрывает свои планы по ICE, отказываясь от комментариев. Однако, называя себя «этичной», она «берёт на себя ответственность за то, кому продаёт свои технологии».

Когда ПО попадет в руки властей США — вопрос открытый.