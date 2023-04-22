Это другое: с российской 2ГИС сняли часть санкций

Компания подтвердила, что обновление для приложения также будет выпущено в ближайшее время.

В настоящее время 2ГИС на 72% принадлежит компании «Сбер», и его удаление из магазина приложений, как и удаление других связанных со «Сбером» сервисов, произошло после включения компании в санкционный список США.

Ранее старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина рассказала о тестировании первого в России банкомата с управлением со смартфона. Решение о серийном производстве таких банкоматов будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от клиентов банка.