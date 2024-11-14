Это навсегда изменит YouTube: бесконечную ленту платформы раскритиковали

Для создателей контента такое изменение может оказаться как преобразующим, так и тревожным. В настоящее время блогеры зависят от миниатюр и заголовков, чтобы привлечь зрителей, что дает им некоторый контроль над видимостью их контента. Бесконечная прокрутка ставит приоритет на выбор алгоритма, уменьшая влияние авторов на то, как их видео представлены аудитории. За что эту функцию критикует и сообщество блогеров и пользователей.