Это навсегда изменит YouTube: бесконечную ленту платформы раскритиковали

Опубликовано 14 ноября 2024, 22:091 мин.
Это навсегда изменит YouTube: бесконечную ленту платформы раскритиковалиКак в TikTok
YouTube тестирует функцию бесконечной прокрутки, которая показывает длинные видео в ленте, похожей на TikTok, позволяя пользователям непрерывно листать и открывать новый контент. Этот экспериментальный интерфейс заменяет традиционный выбор видео по миниатюрам на автозапуск. Теперь видео проигрываются одно за другим, и пользователям не нужно выбирать их вручную. Что понравилось не всем.
Для создателей контента такое изменение может оказаться как преобразующим, так и тревожным. В настоящее время блогеры зависят от миниатюр и заголовков, чтобы привлечь зрителей, что дает им некоторый контроль над видимостью их контента. Бесконечная прокрутка ставит приоритет на выбор алгоритма, уменьшая влияние авторов на то, как их видео представлены аудитории. За что эту функцию критикует и сообщество блогеров и пользователей.