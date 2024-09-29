Это не слежка, если геолокацией поделился ты сам: новая функция соцсети Threads*

Эта функция напоминает возможности Instagram*. Когда пользователи предоставляют Threads* доступ к своему местоположению, они могут выбрать из списка ближайших мест или вручную найти конкретное место. Некоторые пользователи уже начали шутливо отмечать свои публикации местами, такими как «ад».

Согласно уведомлению в приложении от Meta*, цель функции заключается в том, чтобы «адаптировать представляемый пользователям контент», предоставляя «персонализированную информацию» о ближайших местах. Это дополнение также может улучшить функциональность поиска в Threads*, которая подвергалась критике за недостаточную эффективность.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена