Это первый тикток, снятый в космосе

Саманта рассказывает, как она пережила полёт до Международной космической станции (МКС). Женщина участвовала в миссии Crew-4. По её словам, последние 9 минут перед выходом на орбиту на космонавтов действовала перегрузка 4g, а затем началась невесомость. Женщина продемонстрировала её на примере мягкой игрушки на станции, а также призвала подписчиков задавать вопросы о жизни на МКС в комментариях. Кристофоретти напомнила, что снимает видео оттуда, где ещё не бывал ни один тиктокер. Поэтому женщина посоветовала подписаться на неё.