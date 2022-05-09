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Это первый тикток, снятый в космосе

Его опубликовала итальянская космонавтка
Европейское космическое агентство отчиталось о первом тиктоке, снятом в космосе.
Это первый тикток, снятый в космосе

Ролик опубликовала космонавт Саманта Кристофоретти. Она является третьей женщиной-космонавтом Европейского космического агентства и первой женщиной-космонавтом Итальянского космического агентства. В России ролик недоступен, поэтому смотреть надо через VPN или в нашем плеере без ограничений.

Саманта рассказывает, как она пережила полёт до Международной космической станции (МКС). Женщина участвовала в миссии Crew-4. По её словам, последние 9 минут перед выходом на орбиту на космонавтов действовала перегрузка 4g, а затем началась невесомость. Женщина продемонстрировала её на примере мягкой игрушки на станции, а также призвала подписчиков задавать вопросы о жизни на МКС в комментариях. Кристофоретти напомнила, что снимает видео оттуда, где ещё не бывал ни один тиктокер. Поэтому женщина посоветовала подписаться на неё.

Источник:TikTok
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#TikTok
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