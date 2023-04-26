Это приложение объяснит вам статью, будто вам пять лет

Функция проста в использовании: пользователям нужно нажать на значок «Aa» в верхней части экрана, а затем выбрать «Summarize», чтобы создать резюме в черном поле в верхней части экрана. Затем пользователи могут выбрать один из различных тонов, нажав на меню с тремя точками в черном поле.

Новая функция ИИ, похоже, хорошо работает в разных тонах и может передать суть статьи в нескольких предложениях.

Однако Artifact предупреждает, что ИИ может допускать ошибки, поэтому читателям следует читать статью полностью, чтобы получить полное представление о статье.