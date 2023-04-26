Это приложение объяснит вам статью, будто вам пять лет

Это приложение объяснит вам статью, будто вам пять летИли в виде стихотворения
Соучредители одной популярной, но заблокированной в России соцсети, недавно запустили Artifact, новостное приложение, которое теперь предлагает новую ИИ-функцию, способную резюмировать статьи для пользователей.
Самое интересное в этой функции то, что она может подводить итоги в разных тонах, включая «объясни, как будто мне пять лет», в виде «эмодзи», «стихотворения» и для «поколения Z».
Функция проста в использовании: пользователям нужно нажать на значок «Aa» в верхней части экрана, а затем выбрать «Summarize», чтобы создать резюме в черном поле в верхней части экрана. Затем пользователи могут выбрать один из различных тонов, нажав на меню с тремя точками в черном поле.
Новая функция ИИ, похоже, хорошо работает в разных тонах и может передать суть статьи в нескольких предложениях.
Однако Artifact предупреждает, что ИИ может допускать ошибки, поэтому читателям следует читать статью полностью, чтобы получить полное представление о статье.