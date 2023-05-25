Это приложение позволяет легко определить почти все виды птиц по всему миру

Первоначальная идея Merlin заключалась в том, чтобы помочь вам быстро и просто выяснить: «Что это за птица, которую я вижу?», говорит Джесси Барри, руководитель программы библиотеки Маколея в Корнельской лаборатории.

Созданное Корнельской лабораторией орнитологии, бесплатное приложение завоевало огромную популярность и насчитывает более трех миллионов активных пользователей. Обладая «сокровищницей» информации, включая описания, фотографии и звуки, приложение служит справочником и помощником в идентификации птиц.

В приложении собрана обширная коллекция из более чем 55 000 фотографий и 26 000 аудиозаписей птиц. Интерфейс приложения позволяет пользователям сузить круг поиска птиц, основываясь на их местонахождении, размере, цвете и среде обитания.