Приложения
20:00, 25 мая 2023
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Это приложение позволяет легко определить почти все виды птиц по всему миру

И база данных будет только пополняться

Приложение Merlin Bird ID, известное своими удобными функциями идентификации птиц, расширило свой охват и теперь определяет более 10 300 видов птиц по всему миру.

Первоначальная идея Merlin заключалась в том, чтобы помочь вам быстро и просто выяснить: «Что это за птица, которую я вижу?», говорит Джесси Барри, руководитель программы библиотеки Маколея в Корнельской лаборатории.

Созданное Корнельской лабораторией орнитологии, бесплатное приложение завоевало огромную популярность и насчитывает более трех миллионов активных пользователей. Обладая «сокровищницей» информации, включая описания, фотографии и звуки, приложение служит справочником и помощником в идентификации птиц.

В приложении собрана обширная коллекция из более чем 55 000 фотографий и 26 000 аудиозаписей птиц. Интерфейс приложения позволяет пользователям сузить круг поиска птиц, основываясь на их местонахождении, размере, цвете и среде обитания.

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