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Приложения
Опубликовано 01 февраля 2024, 19:47
1 мин.

Это вам не Telegram: мессенджер Google перестал работать у людей по всему миру

Сбой длился пару часов
Веб-версия Google Messages, популярного приложения для обмена сообщениями за авторством, очевидно, Google, испытывала сегодня перебои в работе, из-за чего пользователи не могли получить доступ к своим чатам и сообщениям через браузер.

Перебои начались около 17:00 по тихоокеанскому времени и затронули как стандартный веб-интерфейс, так и версию сервиса Progressive Web App (PWA). Пользователи, пытающиеся зайти на messages.google.com/web или запустить PWA, сталкивались либо с бесконечным экраном загрузки, либо с сообщением об ошибке, гласящим, что сервер недоступен.

Компания Google признала факт сбоя и предложила временное решение для пострадавших пользователей. Вместо использования метода сопряжения с помощью QR-кода они могли войти в свой аккаунт Google в браузере и выбрать соответствующий эмодзи, который появится на телефоне Android, чтобы подключить свое устройство. К счастью, сбой продолжался пару часов и закончился около 7 вечера по тихоокеанскому времени.

При этом само приложение Google Messages для Android оставалось позволяет пользователям продолжать отправлять и получать сообщения и изображения без каких-либо сбоев.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#сбой
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#Google
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#Messages