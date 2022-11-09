Этот менеджер паролей использует шифрование военного класса. Да, его можно скачать

Существует множество сервисов хранения паролей. Большинство из них хранят ваши пароли, не шифруя данные. В менеджере паролей pCloud для этих целей используется алгоритм шифрования военного класса.

С его помощью пользователи могут хранить учетные данные веб-сайтов, заметки и информацию о кредитных картах, чтобы иметь их под рукой. Расшифровать эти данные можно только с помощью главного пароля.

Полезной функцией pCloud является функция импорта, которая позволяет легко переносить сохраненные пароли на другие сайты или сервисы. Вы можете отправить пароли напрямую из определенных сервисов или импортировать собственный CSV-файл, который используется почти всеми облачными сервисами хранения паролей.

Приложение или расширение менеджера паролей pCloud доступно для всех основных устройств и браузеров.