Эволюция приложений знакомств: от постоянного перелистывания к заботе о себе

Эта тенденция обусловлена поколением Z, которые выступают за «осознанное общение в Интернете». Недавнее исследование, проведенное компанией Social Discovery Group (SDG), показало, что 46% пользователей из поколения Z ищут приложения для борьбы с одиночеством, в то время как среди миллениалов таких всего 15%.

Почему так изменилось? Ответ кроется в том, как технологии влияют на нашу социальную жизнь. Они объединяют нас, но в то же время заставляют чувствовать себя изолированными. Пользователи жаждут платформ, которые выходят за рамки поверхностности, предлагая поддержку для здорового общения и психического благополучия.

«Экраны… отделили нас друг от друга», — говорит Дмитрий Волков, основатель SDG. Потенциальным решением проблемы он считает искусственный интеллект, предлагающий общение и улучшающий общее самочувствие во все более оцифрованном мире.

Современные знакомства сопряжены с множеством проблем. Сталкеры, нерегулярное внимание и домогательства в сети могут заставить пользователей чувствовать себя отвергнутыми, растерянными и тревожными, что негативно сказывается на их психическом здоровье.

«Тенденции в сфере знакомств отражают общественный сдвиг в сторону осознанности и подлинности, — объясняет Кейт Кубрик из SDG marketing. «Современные пользователи ценят реальные связи, которые идут глубже, чем просто внешность».