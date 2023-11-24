Эволюция Windows: от скромных истоков до будущих инноваций

Эволюция Windows: от скромных истоков до будущих инновацийИ чем компания может удивить сейчас
Приготовьтесь к путешествию во времени, так как Windows 12 появится на экранах уже в 2024 году. Культовая операционная система Microsoft претерпела удивительную эволюцию: от революционной Windows 1.0 до элегантной Windows 11.
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Windows появилась в 80-х годах прошлого века, бросив вызов доминированию операционной системы MS-DOS. Дебют Windows 1.0 в 1985 году был встречен скептически, но он проложил путь к революции графического интерфейса пользователя. На протяжении многих лет Windows преодолевала трудности, начиная с культурного феномена Windows 95 и заканчивая непревзойденным успехом XP.
Этот путь продолжился с признанием Windows 7, неоднозначным переходом Windows 8 и триумфом Windows 10. Теперь Windows 11 демонстрирует современный интерфейс, создавая основу для долгожданной Windows 12.
В то время как поклонники Windows с нетерпением ждут будущего, наследие Windows доказывает, что даже самые передовые технологии имеют скромное начало, а про подробнее об истории компании вы можете почитать в источнике.