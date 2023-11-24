Эволюция Windows: от скромных истоков до будущих инноваций

Windows появилась в 80-х годах прошлого века, бросив вызов доминированию операционной системы MS-DOS. Дебют Windows 1.0 в 1985 году был встречен скептически, но он проложил путь к революции графического интерфейса пользователя. На протяжении многих лет Windows преодолевала трудности, начиная с культурного феномена Windows 95 и заканчивая непревзойденным успехом XP.

Этот путь продолжился с признанием Windows 7, неоднозначным переходом Windows 8 и триумфом Windows 10. Теперь Windows 11 демонстрирует современный интерфейс, создавая основу для долгожданной Windows 12.

В то время как поклонники Windows с нетерпением ждут будущего, наследие Windows доказывает, что даже самые передовые технологии имеют скромное начало, а про подробнее об истории компании вы можете почитать в источнике.