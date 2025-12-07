Еврокомиссия оштрафовала Twitter (X) на €120 млн

Опубликовано 07 декабря 2025, 13:301 мин.
Еврокомиссия оштрафовала Twitter (X) на €120 млнЗа «вводящую в заблуждение голубую галочку»
Европейская комиссия завершила расследование, начатое в 2024 году, и назначила соцсети X (экс-Twitter) штраф в размере €120 млн. По мнению комиссии, фирменная голубая галочка возле ника «вводит пользователей в заблуждение»: она выглядит как знак «подтверждённой личности», но фактически любой человек может её купить. Это нарушает требования Закона о цифровых услугах (DSA), который запрещает обманные элементы интерфейса на онлайн-платформах.
Штраф касается не только галочки. Еврокомиссия также заявила, что рекламный архив X не соответствует требованиям «прозрачности». В нём нет важных сведений: содержания рекламы, её темы и юридического лица, которое за неё платит. Кроме того, доступ к архиву затруднён — система работает с задержками и ограничениями, что мешает исследователям.
Ещё одно нарушение — отсутствие полноценного доступа исследователей к публичным данным X. По правилам платформы, даже квалифицированные исследователи не могут свободно получать эти данные. Еврокомиссия отмечает, что такие ограничения препятствуют «изучению важных рисков для пользователей в ЕС».
Теперь у X есть 60 рабочих дней, чтобы представить план действий.