Еврокомиссия оштрафовала Twitter (X) на €120 млн

Штраф касается не только галочки. Еврокомиссия также заявила, что рекламный архив X не соответствует требованиям «прозрачности». В нём нет важных сведений: содержания рекламы, её темы и юридического лица, которое за неё платит. Кроме того, доступ к архиву затруднён — система работает с задержками и ограничениями, что мешает исследователям.

Ещё одно нарушение — отсутствие полноценного доступа исследователей к публичным данным X. По правилам платформы, даже квалифицированные исследователи не могут свободно получать эти данные. Еврокомиссия отмечает, что такие ограничения препятствуют «изучению важных рисков для пользователей в ЕС».

Теперь у X есть 60 рабочих дней, чтобы представить план действий.