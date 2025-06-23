Европа обеспокоилась зависимостью от американских технологий

Опубликовано 23 июня 2025, 18:451 мин.
Европа обеспокоилась зависимостью от американских технологийПосле инцидента с Microsoft и МУС
Европейские лидеры начинают всё больше беспокоиться о своей зависимости от американских технологий, сообщает The New York Times. Поводом стал случай с главой Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, которого США внесли в санкционные списки после того, как суд выдал ордера на арест израильских политиков. В результате санкций Microsoft отключила электронную почту Хана.
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Бывший дипломат и сотрудник Microsoft Каспер Клинге назвал это «дымящейся пушкой» — подтверждением того, что американские IT-компании могут действовать в интересах правительства США. Это заставило европейцев задуматься об альтернативных решениях. Некоторые сотрудники МУС уже перешли, например, на швейцарский сервис.
Microsoft позже изменила свою политику, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Также компания заявила, что не блокировала почту других судей МУС, попавших под санкции.