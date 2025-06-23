Европа обеспокоилась зависимостью от американских технологий

Бывший дипломат и сотрудник Microsoft Каспер Клинге назвал это «дымящейся пушкой» — подтверждением того, что американские IT-компании могут действовать в интересах правительства США. Это заставило европейцев задуматься об альтернативных решениях. Некоторые сотрудники МУС уже перешли, например, на швейцарский сервис.

Microsoft позже изменила свою политику, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Также компания заявила, что не блокировала почту других судей МУС, попавших под санкции.