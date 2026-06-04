Приложения
Опубликовано 04 июня 2026, 06:01
1 мин.

Европарламент отказался от Google в пользу французского поисковика

Встречайте Quant
Европейский парламент решил больше не использовать Google в качестве поисковой системы по умолчанию на своих рабочих ПК, сообщает Politico.
Европарламент отказался от Google в пользу французского поисковика

© Qwant

Так, с 4 июня поиск в Сети будет автоматически выполняться через французский сервис Qwant. При этом каждый работник при желании всё равно сможет самостоятельно включить тот же Google.

В служебной рассылке, которую увидели журналисты, говорится, что это решение принято «в соответствии с курсом на цифровую независимость и защиту личных данных пользователей». Qwant там называют «европейским поисковиком с упором на приватность».

Европарламент в этом стремлении не одинок. Многие страны взяли курс на независимость в цифровых услугах.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#поиск
,
#франция
,
#Евросоюз
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Приложения/
  4. Европарламент отказался от Google в пользу французского поисковика