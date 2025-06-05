Европейцам грозит отключение Apple AirDrop из-за требований ЕС

В частности, по новым требованиям, Apple должна разрешить замену AirDrop — функции для обмена файлами — на другие приложения. Компания предупреждает, что выполнение этих требований может привести к ухудшению качества и безопасности её продуктов в Европе.

Эксперты считают, что Apple может просто отключить AirDrop для пользователей в ЕС, чтобы не раскрывать систему другим компаниям. Также обсуждается возможность прекращения продаж таких устройств, как Apple Watch и AirPods, хотя это маловероятно.