Европейцам грозит отключение Apple AirDrop из-за требований ЕС

Опубликовано 05 июня 2025, 12:001 мин.
Европейцам грозит отключение Apple AirDrop из-за требований ЕСМожет отключить AirDrop и другие функции в Европе
В апреле Европейская комиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках. Сейчас компания оспаривает это решение. Apple заявляет, что новые правила ЕС требуют от неё открывать доступ к важным функциям iOS для сторонних разработчиков, что «угрожает безопасности и приватности пользователей».
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В частности, по новым требованиям, Apple должна разрешить замену AirDrop — функции для обмена файлами — на другие приложения. Компания предупреждает, что выполнение этих требований может привести к ухудшению качества и безопасности её продуктов в Европе.
Эксперты считают, что Apple может просто отключить AirDrop для пользователей в ЕС, чтобы не раскрывать систему другим компаниям. Также обсуждается возможность прекращения продаж таких устройств, как Apple Watch и AirPods, хотя это маловероятно.