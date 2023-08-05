Европейцам разрешили отключить главную фишку TikTok — рекомендации

DSA требует, чтобы крупные онлайн-платформы предоставляли пользователям возможность отказаться от получения персонализированного контента, который часто включает в себя отслеживание и профилирование их действий для получения рекомендаций по содержанию.

Европейцы в возрасте от 13 до 17 лет при этом будут автоматически исключены из получения таргетированной рекламы, основанной на их действиях в Интернете, что избавит их от необходимости вручную переключать эту опцию.

TikTok планирует выполнить требования DSA к 28 августа и является одной из 19 компаний, обязанных соблюдать эти правила, включая YouTube и Twitter (X).