Европейцы пожаловались на TikTok

Европейская организация потребителей (BEUC) подала жалобу в Европейскую комиссию на приложение для обмена короткими видео TikTok. Заявители считают, что условия обслуживания соцсети отдают предпочтение TikTok в ущерб её пользователям. Сервис имеет безотзывное право использовать, распространять и воспроизводить видео, опубликованные пользователями, без вознаграждения.

Другие заявители жалуются на виртуальную валюту TikTok, которая позволяет пользователям приобретать виртуальные подарки. Сервис также обвинили в том, что он недостаточно защищает детей от неприемлемого контента.

Владельцы TikTok заявили, что готовы общаться с BEUC для урегулирования вопросов.