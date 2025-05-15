Европейский суд признал незаконной таргетированной рекламы TCF

TCF, разработанная Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe, позволяет сайтам запрашивать согласие пользователей на отслеживание их активности через файлы cookie для показа персонализированной рекламы. Суд признал, что эта система не обеспечивает должной прозрачности и согласия, нарушая права пользователей на конфиденциальность. Таргетированная реклама опирается на RTB-аукционы, где данные пользователей передаются рекламодателям, что и вызвало претензии.

IAB Europe выразила облегчение, что её не признали ответственной за собранные данные, и уже предложила изменения в TCF. Однако решение может заставить Google, Amazon и других пересмотреть подходы к рекламе в Европе.