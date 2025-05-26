Европол помог арестовать 270 продавцов и покупателей с даркнета из 10 стран

Опубликовано 26 мая 2025, 19:221 мин.
Европол помог арестовать 270 продавцов и покупателей с даркнета из 10 странСовместная операция
Международная операция под кодовым названием RapTor привела к аресту 270 человек — продавцов и покупателей с даркнета из десяти стран. В ходе рейдов полиция разоблачила сети, торгующие запрещенными веществами, оружием, поддельными документами и не только.
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Операция поддерживалась Европолом, который собирал и анализировал данные с трех закрытых торговых площадок. Эти данные помогли национальным властям провести точечные расследования и выйти на крупных продавцов.
Большинство арестованных — из США, Германии и Великобритании. В ходе обысков изъяли более 184 миллионов евро наличными и криптовалютой, свыше двух тонн запрещенных веществ, 180 единиц оружия и более четырех тонн нелегального табака.