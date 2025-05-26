Европол помог арестовать 270 продавцов и покупателей с даркнета из 10 стран

Операция поддерживалась Европолом, который собирал и анализировал данные с трех закрытых торговых площадок. Эти данные помогли национальным властям провести точечные расследования и выйти на крупных продавцов.

Большинство арестованных — из США, Германии и Великобритании. В ходе обысков изъяли более 184 миллионов евро наличными и криптовалютой, свыше двух тонн запрещенных веществ, 180 единиц оружия и более четырех тонн нелегального табака.