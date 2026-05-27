Евросоюз, похоже, оштрафует Google на рекордную сумму

Опубликовано 27 мая 2026, 12:291 мин.
Евросоюз, похоже, оштрафует Google на рекордную суммуЗа нарушение правил в Поиске
Еврокомиссия планирует выписать Google рекордный штраф за то, как компания показывает результаты поиска, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Сумма может достичь почти миллиарда евро. Это станет крупнейшим наказанием по закону о цифровых рынках, что действует в Евросоюзе с 2022 года.
Google, по мнению регуляторов, ставит свои собственные сервисы выше в выдаче, чем сайты конкурентов. Также у ЕС есть замечания к оформлению некоторых разделов.
Google предлагал изменить правила, но ЕС счёл эти меры «недостаточными». Штраф могут объявить до 27 июля (летних каникул Европарламента).
Кроме поиска, ЕС расследует и другие сервисы Google: Google Play (за комиссии за покупки в приложениях) и ИИ-разработки.
Источник:SiliconAngle
Автор:Максим Многословный