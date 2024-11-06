Её скоро может получить Android: функцию iPhone Live Activities вновь оценили

Приложение Live Activities получило большое распространение благодаря приложению Apple Sports, позволяющему пользователям следить за обновлениями любимых команд в режиме реального времени. Недавно к ним присоединилось приложение Apple News, предлагающее следить за результатами выборов в США. Да, в режиме реального времени, даже не заходя в приложение. Даже в watchOS 11 Apple добавила функцию Live Activities в Smart Stack на Apple Watch, что еще больше расширило ее возможности. В будущих обновлениях Live Activities может появиться на iPad и Mac.

На данный момент Live Activities, как пишет издание, остается одной из самых популярных функций Apple, причем как компания, так и сторонние разработчики приложений регулярно добавляют новые возможности.

Напомним, что, по сообщениям, Google работает над новой функцией для Android под названием «Rich Ongoing Notifications», напоминающей Live Activities на iPhone. Журналист Мишаал Рахман заметил её в бета-версии Android 15 QPR1 Beta 3.