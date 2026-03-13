Ежедневно в мире отправляют почти 400 миллиардов электронных писем

Опубликовано 13 марта 2026, 13:471 мин.
Ежедневно в мире отправляют почти 400 миллиардов электронных писемИли почему электронная почта остаётся главным каналом делового общения
Несмотря на популярность мессенджеров и социальных сетей, электронная почта по-прежнему играет важную роль в официальной переписке. Банки, гос. сервисы и другие крупные компании продолжают активно использовать email для отправки важных сообщений. Об этом рассказал руководитель продуктового направления Почта Mail Руслан Арзуманов.
По его словам, электронная почта остаётся самым универсальным цифровым каналом связи. Он напомнил про исследование Clean Email. Так, в 2025 году email использовали около 4,59 млрд человек, а каждый день в мире отправляется и принимается почти 400 млрд писем. И эти показатели продолжают расти.
Да, мессенджеры очень популярны, но они существуют «отдельно друг от друга», тогда как email объединяет всех.
Одно из главных преимуществ email — удобная и понятная структура. Есть тема письма, отправитель и получатель. Сообщения легко хранить, искать и использовать в деловой переписке.