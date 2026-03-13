Ежедневно в мире отправляют почти 400 миллиардов электронных писем

По его словам, электронная почта остаётся самым универсальным цифровым каналом связи. Он напомнил про исследование Clean Email. Так, в 2025 году email использовали около 4,59 млрд человек, а каждый день в мире отправляется и принимается почти 400 млрд писем. И эти показатели продолжают расти.

Да, мессенджеры очень популярны, но они существуют «отдельно друг от друга», тогда как email объединяет всех.

Одно из главных преимуществ email — удобная и понятная структура. Есть тема письма, отправитель и получатель. Сообщения легко хранить, искать и использовать в деловой переписке.