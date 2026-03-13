Приложения
Опубликовано 13 марта 2026, 13:47
1 мин.

Ежедневно в мире отправляют почти 400 миллиардов электронных писем

Или почему электронная почта остаётся главным каналом делового общения
Несмотря на популярность мессенджеров и социальных сетей, электронная почта по-прежнему играет важную роль в официальной переписке. Банки, гос. сервисы и другие крупные компании продолжают активно использовать email для отправки важных сообщений. Об этом рассказал руководитель продуктового направления Почта Mail Руслан Арзуманов.
Ежедневно в мире отправляют почти 400 миллиардов электронных писем
© rawpixel.com / freepik

По его словам, электронная почта остаётся самым универсальным цифровым каналом связи. Он напомнил про исследование Clean Email. Так, в 2025 году email использовали около 4,59 млрд человек, а каждый день в мире отправляется и принимается почти 400 млрд писем. И эти показатели продолжают расти.

Да, мессенджеры очень популярны, но они существуют «отдельно друг от друга», тогда как email объединяет всех.

Одно из главных преимуществ email — удобная и понятная структура. Есть тема письма, отправитель и получатель. Сообщения легко хранить, искать и использовать в деловой переписке.

Источник:Почта Mail
Автор:Максим Многословный
Теги:
#почта
,
#мнение
,
#мессенджер
,
#бизнес