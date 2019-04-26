Ежедневных сообщений во ВКонтакте оказалось больше, чем людей на планете

Представители «ВКонтакте» считают: это количество доказывает, что соцсеть — крупнейшая в России площадка для общения. Также они рассказали, что собираются запустить в этом году новую функцию — чаты в пабликах. Эта функция позволит администраторам сообществ «ВКонтакте» создавать беседы с участием большого количества человек. Первыми чаты смогут протестировать руководители частных сообществ.

Представители соцсети пообещали и дальше развивать коммуникационную платформу, повышать стабильность и безопасность переписок, создавать новые продукты и инструменты.

«ВКонтакте» также напомнила, что в конце прошлого года запустила в Казахстане экспериментальный мессенджер VK Me, в котором можно общаться с контактами из телефонной книги.