Еженедельно ChatGPT начало использовать 200 миллионов людей по всему миру

Опубликовано 30 августа 2024, 12:541 мин.
Еженедельно ChatGPT начало использовать 200 миллионов людей по всему мируНа фоне жесткой конкуренции искусственного интеллекта
OpenAI объявила, что ChatGPT теперь может похвастаться более чем 200 миллионами еженедельных активных пользователей, что значительно превышает прошлогодние показатели.
Помимо роста числа пользователей, OpenAI сообщила, что 92% компаний из списка Fortune 500 используют ее продукты, а использование ее API удвоилось с момента запуска GPT-4o mini в июле.
Генеральный директор Сэм Альтман подчеркнул широкое влияние ChatGPT, отметив его роль в преобразовании таких секторов, как здравоохранение и образование, благодаря помощи в выполнении «рутинных задач, решении сложных проблем и развитии творческого потенциала».
Борьба за лидерство в области ИИ продолжается, поэтому компании стараются как можно быстрее внедрять «инновации», чтобы привлечь больше пользователей. Это касается и Google с Gemini, и Apple с Apple Intelligence, хотя вторая все свои «козыри» еще не показывала.
Источник:Axios
Автор:Максим Многословный