Еженедельно ChatGPT начало использовать 200 миллионов людей по всему миру

Помимо роста числа пользователей, OpenAI сообщила, что 92% компаний из списка Fortune 500 используют ее продукты, а использование ее API удвоилось с момента запуска GPT-4o mini в июле.

Генеральный директор Сэм Альтман подчеркнул широкое влияние ChatGPT, отметив его роль в преобразовании таких секторов, как здравоохранение и образование, благодаря помощи в выполнении «рутинных задач, решении сложных проблем и развитии творческого потенциала».

Борьба за лидерство в области ИИ продолжается, поэтому компании стараются как можно быстрее внедрять «инновации», чтобы привлечь больше пользователей. Это касается и Google с Gemini, и Apple с Apple Intelligence, хотя вторая все свои «козыри» еще не показывала.