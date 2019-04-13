Facebook хочет избавиться от Messenger

Если изменения всё-таки произойдут, нажатие на кнопку Messenger в приложении Facebook будет вести в раздел Chats, а не в отдельный мессенджер. Некоторые функции, однако, могут остаться в Messenger: например, звонки и обмен медиафайлами. В основном приложении Facebook можно будет только переписываться.

Напомним, самостоятельное приложение Messenger Facebook выпустила в 2011 году. Через три года после этого соцсеть решила полностью убрать функцию переписки из основного приложения. Вонг предположила, что сейчас Facebook хочет просто разделить аудитории мессенджера и главного приложения, поэтому будет поддерживать обе мобильных программы.