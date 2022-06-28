Facebook* начал блокировать посты с предложениями помощи по абортам

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Facebook* начал блокировать посты с предложениями помощи по абортамНеясно, связано ли это с недавним решением Верховного суда США
Facebook (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ввела ограничения на публикацию постов с предложением отправить таблетки для прерывания беременности нуждающимся. Такая услуга стала актуальна в США после того, как там отменили судебное решение, гарантировавшее право на аборт, и многие штаты воспользовались этим, чтобы ввести запрет.
Несколько журналистов попытались опубликовать объявление, в котором предложили отправлять препараты по почте, однако Facebook удалил их и предупредил о нарушении правил сообщества.
Соцсеть ссылается на правила, которые запрещают пользователям покупать, продавать или обменивать такие вещи, как табак, марихуану, рекреационные и немедицинские наркотики. Чтобы проверить это, журналисты опубликовали объявления «Я продаю сигареты», «Антидепрессанты можно отправить по почте» и т.д. Сообщается, что ни одно из них не было помечено.