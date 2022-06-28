Facebook* начал блокировать посты с предложениями помощи по абортам

Неясно, связано ли это с недавним решением Верховного суда США

Facebook (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ввела ограничения на публикацию постов с предложением отправить таблетки для прерывания беременности нуждающимся. Такая услуга стала актуальна в США после того, как там отменили судебное решение, гарантировавшее право на аборт, и многие штаты воспользовались этим, чтобы ввести запрет.