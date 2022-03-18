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Facebook начал "наказывать" пользователей, которые не подключили усиленную защиту аккаунта

И людям это не особо нравится
В начале марта некоторые пользователи Facebook получили похожее на спам письмо с заголовком "Ваш аккаунт требует повышенной безопасности от Facebook Protect" с требованием включить эту функцию. Теперь же те, кто этого не сделал, столкнулись с проблемами при входе в свои аккаунты.
Facebook начал "наказывать" пользователей, которые не подключили усиленную защиту аккаунта

Facebook Protect, по словам компании, является "программой безопасности для групп людей, которые с большей вероятностью могут стать мишенью для хакеров, например правозащитники, журналисты и правительственные чиновники". Она призвана обеспечить мониторинг этих аккаунтов на предмет угроз взлома и их защиту с помощью двухфакторной аутентификации (2FA).

К сожалению, письмо, отправленное Facebook с адреса security@facebookmail.com, напоминало довольно распространенный вид спама, поэтому многие люди проигнорировали его.

На самом деле это был не спам. И теперь те, кто проигнорировал это сообщение заблокированы в своих аккаунтах Facebook, помимо этого, они испытывают трудности с процессом, который должен был помочь им восстановить доступ к аккаунту.

В Твиттере и других социальных сетях появилось множество жалоб на то, что люди отрезаны от своих аккаунтов, даже если у них есть соответствующие средства защиты. Некоторые говорят, что их код 2FA просто не работает.

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