Facebook* начала выпрашивать у пользователей доступ к галерее фотографий

Когда вы начинаете создавать новую «Историю» в Facebook*, появляется окно с предложением включить «облачную обработку». Это позволит Meta AI* делать «креативные» предложения на основе ваших фотографий — коллажи, стилизации, тематические подборки. Для этого фото из вашей галереи будут регулярно загружаться на серверы Meta*, где анализируются по дате, месту съёмки и содержанию.

Meta* утверждает, что эти фото не используются для рекламы и что их видите только вы. Однако, соглашаясь, вы принимаете Условия использования Meta AI*, позволяя системе анализировать изображения, в том числе распознавать лица и объекты.

Пока массовой реакции на эту функцию нет, но некоторые пользователи уже заметили, что Facebook* автоматически предлагает отредактированные ИИ-версии старых снимков.

Meta* пока не дала официальных комментариев.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена