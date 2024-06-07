Facebook* обвинили в использовании "темных схем" против закона ЕС по ИИ

Опубликовано 07 июня 2024, 16:38
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Facebook* обвинили в использовании "темных схем" против закона ЕС по ИИВсего в 11 стран ЕС были поданы жалобы
Европейский центр цифровых прав Noyb подал жалобы в 11 странах ЕС на план компании Meta* (экс-Facebook*) по обучению новых технологий искусственного интеллекта с использованием персональных данных пользователей Facebook* и Instagram*. Инициатива Meta* предполагает сбор данных из постов и фотографий пользователей.
Noyb утверждает, что Metaиспользует "темные схемы", чтобы усложнить процесс отказа от использования данных. Они утверждают, что если данные попадают в систему обучения искусственного интеллекта Meta, их невозможно удалить.
Noyb призвал органы обработки данных ЕС вмешаться в ситуацию до истечения 26 июня, подчеркнув потенциальное воздействие на более чем 400 миллионов пользователей ЕС. Meta* оправдывает сбор данных для обучения ИИ тем, что он необходим для разработки услуг, отражающих различные культуры и языки в ЕС.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена