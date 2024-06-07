Facebook* обвинили в использовании "темных схем" против закона ЕС по ИИ

Noyb утверждает, что Metaиспользует "темные схемы", чтобы усложнить процесс отказа от использования данных. Они утверждают, что если данные попадают в систему обучения искусственного интеллекта Meta, их невозможно удалить.

Noyb призвал органы обработки данных ЕС вмешаться в ситуацию до истечения 26 июня, подчеркнув потенциальное воздействие на более чем 400 миллионов пользователей ЕС. Meta* оправдывает сбор данных для обучения ИИ тем, что он необходим для разработки услуг, отражающих различные культуры и языки в ЕС.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена