Facebook* одобрил призывающую к насилию в Европе рекламу

В отчете говорится о «некачественной практике модерации». В августе Ekō попытался купить 13 рекламных объявлений в Facebook с использованием сгенерированных искусственным интеллектом изображений и текстов, которые явно нарушали правила компании. Хотя некоторые объявления были остановлены, Ekō утверждает, что это было связано с их политическим характером, а не с содержанием, наполненным ненавистью.

Среди примеров одобренной рекламы - призывы к казни видного евродепутата и поджоги синагог. Компания ответила, что отчет основан на небольшой выборке и не является репрезентативным для всего процесса проверки рекламы.

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