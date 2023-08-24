Facebook* одобрил призывающую к насилию в Европе рекламу

Facebook* одобрил призывающую к насилию в Европе рекламуМы осуждаем сжигание синагог и убийства политиков
Meta*, являющаяся материнской компанией Facebook*, вновь оказалась под пристальным вниманием за то, что в ее рекламных объявлениях допускаются разжигание ненависти и насилие. В недавнем отчете наблюдательной группы Ekō говорится о восьми рекламных объявлениях, которые были одобрены, несмотря на явное нарушение политики Meta* в отношении «языка вражды и насилия», направленных на европейскую аудиторию.
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В отчете говорится о «некачественной практике модерации». В августе Ekō попытался купить 13 рекламных объявлений в Facebook с использованием сгенерированных искусственным интеллектом изображений и текстов, которые явно нарушали правила компании. Хотя некоторые объявления были остановлены, Ekō утверждает, что это было связано с их политическим характером, а не с содержанием, наполненным ненавистью.
Среди примеров одобренной рекламы - призывы к казни видного евродепутата и поджоги синагог. Компания ответила, что отчет основан на небольшой выборке и не является репрезентативным для всего процесса проверки рекламы.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена