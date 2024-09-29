Facebook* оштрафовали на $101,5 млн за хранение паролей людей в открытом виде

Это нарушение правил защиты данных в первую очередь затронуло пользователей вне США, особенно тех, кто использует приложение Facebook Lite*. Проблема, обнаруженная в 2019 году, позволяла некоторым получать доступ к конфиденциальной информации паролей на протяжении более десяти лет.

DPC признала Meta Irelandвиновной в нарушении нескольких аспектов Общего регламента по защите данных (GDPR), в частности, за неполное и несвоевременное уведомление DPC о нарушении персональных данных. Хотя Meta в конечном итоге и сообщила о происшествии, это произошло через несколько месяцев после его обнаружения. Грэм Дойл, заместитель комиссара DPC, подчеркнул риски, связанные с хранением паролей в открытом виде.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена