Приложения
Опубликовано 29 сентября 2024, 03:00
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Facebook* оштрафовали на $101,5 млн за хранение паролей людей в открытом виде

Да, всё так просто
Meta* получила серьезный штраф в размере 101,5 миллиона долларов от Ирландской комиссии по защите данных (DPC) после того, как стало известно, что компания хранила более 500 миллионов паролей пользователей в открытом виде в течение нескольких лет.
Facebook* оштрафовали на $101,5 млн за хранение паролей людей в открытом виде
© Ferra

Это нарушение правил защиты данных в первую очередь затронуло пользователей вне США, особенно тех, кто использует приложение Facebook Lite*. Проблема, обнаруженная в 2019 году, позволяла некоторым получать доступ к конфиденциальной информации паролей на протяжении более десяти лет.

DPC признала Meta Irelandвиновной в нарушении нескольких аспектов Общего регламента по защите данных (GDPR), в частности, за неполное и несвоевременное уведомление DPC о нарушении персональных данных. Хотя Meta в конечном итоге и сообщила о происшествии, это произошло через несколько месяцев после его обнаружения. Грэм Дойл, заместитель комиссара DPC, подчеркнул риски, связанные с хранением паролей в открытом виде.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена