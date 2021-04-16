Facebook отговаривают выпускать Instagram для детей

Что любопытно, запуском детского Instagram компания хотела обеспечить безопасное пространство для пользователей младше 13 лет. Таким сейчас нельзя регистрироваться в соцсети.

Однако, как пишут источники, исследования показывают, что чрезмерное использование электронных устройств и социальных сетей вредно для детей. Instagram, в частности, заставляет детей бояться упустить что-то, а также подогревает в них желание получить одобрение сверстников. Кроме того, Instagram заставляет обращать слишком большое внимание на внешний вид человека, что может вызвать у подростков комплексы. Детский Instagram также создаст угрозу конфиденциальности пользователей.