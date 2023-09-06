Facebook* перестанет показывать «Новости» в Великобритании, Франции и Германии

Facebook* перестанет показывать «Новости» в Великобритании, Франции и ГерманииУ всех есть телевизоры
Meta*, материнская компания Facebook*, с декабря прекращает выпуск специализированного новостного раздела Facebook* News для пользователей в Великобритании, Франции и Германии.
Этот шаг является частью усилий Meta*, направленных на увеличение доли «короткометражного видеоконтента», например, Reels, поскольку новостные статьи составляют менее 3% ленты пользователей Facebook*.
Несмотря на то что компания Metaбудет выполнять свои обязательства перед издателями новостей в этих странах, она не планирует заключать новые соглашения или разрабатывать новые продукты для издателей новостей. Facebook News был представлен в 2019 году с целью приблизить пользователей к интересным историям.
Нынешнее решение принято на фоне более широкого отхода компании Metaот новостного сектора, примером чего может служить недавнее решение о блокировке доступа к новостному контенту на Facebook и Instagram* в Канаде из-за несогласия с канадским законом об онлайн-новостях, который требует от технологических компаний выплачивать вознаграждение за контент СМИ.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена