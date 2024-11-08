Facebook попросил Верховный суд отклонить иск о мошенничестве

Иск, поданный Amalgamated Bank в 2018 году, утверждает, что *Facebook не раскрыл полноту данных о взломе, затронувшем более 30 миллионов пользователей, и связанном с британской политической консультационной фирмой Cambridge Analytica. Истцы утверждают, что компания нарушила Закон о бирже ценных бумаг 1934 года США, скрыв информацию о нарушении, которое могло повлиять на стоимость акций.

*Facebook утверждает, что раскрытия рисков были ориентированы на будущее, и компания не обязана была сообщать, что «риск уже реализовался».

Иск требует компенсации за потерю стоимости акций.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена