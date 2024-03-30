Facebook* пожертвовал своим сервисом-конкурентом Netflix ради… Netflix

В судебных документах утверждается, что генеральный директор FacebookМарк Цукерберг отдавал приоритет рекламным отношениям своей компании с Netflix, которую в то время возглавлял Рид Хастингс, входивший в совет директоров Facebook (2011−2019). В обмен на крупные рекламные сделки (предположительно превышающие 150 миллионов долларов в год) Netflix могла получить доступ к данным пользователей и льготное обслуживание, говорится в иске.

Это уютное партнерство якобы происходило за счет FacebookWatch, начинающей платформы потокового вещания, в которую Facebookинвестировал значительные средства, прежде чем внезапно сократить ее бюджет на 750 миллионов долларов в 2018 году. В иске говорится, что Facebook отдавала предпочтение краткосрочной рекламной выгоде перед долгосрочной конкуренцией на рынке потокового вещания.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена