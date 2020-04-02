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Сегодня 18:54

Facebook представила версию своего мессенджера для компьютеров

Для Windows и MacOS
Компания Facebook представила версию своего мессенджера Messenger для компьютеров. Теперь пользователи могут использовать сервис, в том числе групповые видеозвонки, на MacOS и Windows.

Messenger в своё время появился как специальное приложение для обмена сообщениями в Facebook для iOS и Android. Десктопная версия мессенджера будет синхронизироваться с мобильной, отображать уведомления о новых сообщениях и поддерживать тёмный режим.

Facebook рассказала, что за последний месяц количество людей, использующих десктопный браузер для доступа к Messenger, значительно выросло. Особенно часто пользователи таким образом обменивались видеозвонками. Новое приложение может стать удобным для таких целей.

С сегодняшнего дня десктопная версия Messenger станет доступна для скачивания через Microsoft Store или App Store.