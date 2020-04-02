Facebook представила версию своего мессенджера для компьютеров

Messenger в своё время появился как специальное приложение для обмена сообщениями в Facebook для iOS и Android. Десктопная версия мессенджера будет синхронизироваться с мобильной, отображать уведомления о новых сообщениях и поддерживать тёмный режим.

Facebook рассказала, что за последний месяц количество людей, использующих десктопный браузер для доступа к Messenger, значительно выросло. Особенно часто пользователи таким образом обменивались видеозвонками. Новое приложение может стать удобным для таких целей.

С сегодняшнего дня десктопная версия Messenger станет доступна для скачивания через Microsoft Store или App Store.