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Facebook приостановила разработку детского Instagram из-за критики

Но отказываться от проекта не собирается
Недавно стало известно, что Facebook намерена запустить детскую версию Instagram для пользователей младше 13 лет. Многие восприняли эту новость с возмущением, ведь это довольно спорное решение — «подсаживать» детей на специально разработанные для них соцсети. Сегодня команда Instagram заявила, что приостановила разработку Instagram Kids.
Facebook приостановила разработку детского Instagram из-за критики

Глава Instagram сообщил, что компания предпочла бы изучить вопрос получше. При этом он обвинил СМИ и критиков в непонимании цели приложения. «Оно предназначалось не для детей младшего возраста, а для подростков (в возрасте 10–12 лет)», — заявил глава Instagram. Он также отметил, что информация о разработке попала в руки общественности раньше, чем полагалось.

Ранее критики говорили, что настящая цель Instagram — расширить свою прибыльную франшизу на ещё более молодую аудиторию, познакомив детей с мощными коммерческими социальными сетями, которые представляют серьёзную угрозу их частной жизни, здоровью и благополучию.