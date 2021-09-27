Facebook приостановила разработку детского Instagram из-за критики

Глава Instagram сообщил, что компания предпочла бы изучить вопрос получше. При этом он обвинил СМИ и критиков в непонимании цели приложения. «Оно предназначалось не для детей младшего возраста, а для подростков (в возрасте 10–12 лет)», — заявил глава Instagram. Он также отметил, что информация о разработке попала в руки общественности раньше, чем полагалось.

Ранее критики говорили, что настящая цель Instagram — расширить свою прибыльную франшизу на ещё более молодую аудиторию, познакомив детей с мощными коммерческими социальными сетями, которые представляют серьёзную угрозу их частной жизни, здоровью и благополучию.