Facebook приостановила разработку детского Instagram из-за критики

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Facebook приостановила разработку детского Instagram из-за критикиНо отказываться от проекта не собирается
Недавно стало известно, что Facebook намерена запустить детскую версию Instagram для пользователей младше 13 лет. Многие восприняли эту новость с возмущением, ведь это довольно спорное решение — «подсаживать» детей на специально разработанные для них соцсети. Сегодня команда Instagram заявила, что приостановила разработку Instagram Kids.
Глава Instagram сообщил, что компания предпочла бы изучить вопрос получше. При этом он обвинил СМИ и критиков в непонимании цели приложения. «Оно предназначалось не для детей младшего возраста, а для подростков (в возрасте 10–12 лет)», — заявил глава Instagram. Он также отметил, что информация о разработке попала в руки общественности раньше, чем полагалось.
Ранее критики говорили, что настящая цель Instagram — расширить свою прибыльную франшизу на ещё более молодую аудиторию, познакомив детей с мощными коммерческими социальными сетями, которые представляют серьёзную угрозу их частной жизни, здоровью и благополучию.