Facebook признал, что «зашел слишком далеко» в модерации контента

В качестве примера Клегг привел пандемию. Meta ввела строгие правила для удаления дезинформации, но теперь считает, что зашла слишком далеко. «Оглядываясь назад, мы чувствуем, что перестарались», — сказал Клегг. Ошибки автоматической модерации — постоянная проблема дляMeta, пишут СМИ.

Несмотря на признание, никаких серьезных изменений в правилах модерации *Meta объявлено не было.

Генеральный директор *Meta Марк Цукерберг недавно заявил Конгрессу, что компания столкнулась с давлением со стороны администрации Байдена в отношении модерации контента, связанного с пандемией. Когда его спросили о недавней встрече Цукерберга с Трампом, Клегг отказался от комментариев.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена