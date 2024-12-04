Facebook признал, что «зашел слишком далеко» в модерации контента

Опубликовано 04 декабря 2024, 21:451 мин.
*Facebook признал, что «зашел слишком далеко» в модерации контентаИ обещает изменения
*Meta признала, что ее системы модерации контента допускают слишком много ошибок. Ник Клегг, президент *Meta по глобальным вопросам, сказал, что количество ошибок компании «все еще слишком велико», что в том числе приводит и к «несправедливому» удалению безобидного контента.
В качестве примера Клегг привел пандемию. Meta ввела строгие правила для удаления дезинформации, но теперь считает, что зашла слишком далеко. «Оглядываясь назад, мы чувствуем, что перестарались», — сказал Клегг. Ошибки автоматической модерации — постоянная проблема дляMeta, пишут СМИ.
Несмотря на признание, никаких серьезных изменений в правилах модерации *Meta объявлено не было.
Генеральный директор *Meta Марк Цукерберг недавно заявил Конгрессу, что компания столкнулась с давлением со стороны администрации Байдена в отношении модерации контента, связанного с пандемией. Когда его спросили о недавней встрече Цукерберга с Трампом, Клегг отказался от комментариев.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена