Приложения
Сегодня в 13:45
1 мин.

Facebook публиковал мошенническую рекламу криптовалют с поддельными отзывами

И даже не пытался удалить их
​​Австралийский антимонопольный орган подал в пятницу иск против владельца Facebook компании Meta Platforms, утверждая, что владелец социальных сетей не смог предотвратить рекламу продвижения фальшивых услуг с "участием" известных людей.
Facebook публиковал мошенническую рекламу криптовалют с поддельными отзывами

Реклама, которая одобряла инвестиции в криптовалюту или схемы зарабатывания денег, могла ввести пользователей Facebook в заблуждение, заставив поверить, что их продвигают известные австралийцы, заявила Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).

В иске, поданном в Федеральный суд, также утверждается, что Facebook "содействовал или сознательно участвовал в ложных или вводящих в заблуждение действиях и заявлениях рекламодателей", говорится в заявлении ACCC. Они считают, что Meta знала о том, что на Facebook показываются мошеннические объявления, но не предприняла достаточных мер для решения этой проблемы.

ACCC заявила, что в рекламе использовались изображения нескольких австралийских бизнесменов, телеведущих и политиков, а также содержались ссылки на поддельные статьи в СМИ, в которых приводились цитаты, приписываемые этим личностям.

С пользователями, подписавшимися на рекламу, связывались мошенники и убеждали их внести средства в поддельные схемы, сообщил регулятор.

Новости партнеров
Новости партнеров