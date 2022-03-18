Facebook публиковал мошенническую рекламу криптовалют с поддельными отзывами

Реклама, которая одобряла инвестиции в криптовалюту или схемы зарабатывания денег, могла ввести пользователей Facebook в заблуждение, заставив поверить, что их продвигают известные австралийцы, заявила Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).

В иске, поданном в Федеральный суд, также утверждается, что Facebook "содействовал или сознательно участвовал в ложных или вводящих в заблуждение действиях и заявлениях рекламодателей", говорится в заявлении ACCC. Они считают, что Meta знала о том, что на Facebook показываются мошеннические объявления, но не предприняла достаточных мер для решения этой проблемы.

ACCC заявила, что в рекламе использовались изображения нескольких австралийских бизнесменов, телеведущих и политиков, а также содержались ссылки на поддельные статьи в СМИ, в которых приводились цитаты, приписываемые этим личностям.

С пользователями, подписавшимися на рекламу, связывались мошенники и убеждали их внести средства в поддельные схемы, сообщил регулятор.