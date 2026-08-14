Приложения
Опубликовано 14 августа 2026, 14:17
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Facebook*, TikTok и др обязали ответить на тысячи исков из-за «зависимости» детей

Подростки так и липнут к приложениям
Американский апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил просьбу крупнейших соцсетей прекратить массовые судебные разбирательства. Теперь Meta* (владеет Facebook* и Instagram*), Alphabet (Google), ByteDance (TikTok) и Snap (Snapchat) должны ответить на более чем 3000 исков.
Facebook*, TikTok и др обязали ответить на тысячи исков из-за «зависимости» детей

© Ferra.ru

Среди истцов есть и штаты, и города, и школьные округа и отдельные граждане. Они утверждают, что компании намеренно создают приложения так, чтобы они вызывали зависимость у молодёжи. По их мнению, это привело к «резкому росту тревожности, депрессии, проблем с восприятием своего тела и общему ухудшению психического здоровья среди американских подростков».

Компании пытались защититься, ссылаясь на статью 230 закона о связи 1996 года, которая обычно освобождает онлайн-платформы от ответственности за контент пользователей. Однако суд пояснил, что хотя эта статья и защищает от ответственности за содержание, она «не даёт иммунитета от судебных разбирательств как таковых».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:bnr
Автор:Максим Многословный
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