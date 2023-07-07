Facebook* уже в который раз не придумала ничего своего

Threads функционирует аналогично Twitter, позволяя пользователям обмениваться текстовыми сообщениями, ссылками, фотографиями и видео. Пользователи Instagram* (принадлежит экстремистской организации) могут войти в систему, используя свои существующие учетные данные.

Марк Цукерберг, гендиректор компании, описывает приложение как «открытое и дружественное пространство для разговоров».

У Meta* есть опыт запуска и последующего закрытия подобных приложений и функций. Две из них мы упомянули выше, но их гораздо больше (игровые платформы, медицинские приложения, заметки и т.д.), и большая часть из них «прожила» не так и много. В основном пару лет. Что будет с Threads – покажет время.

*признана в РФ экстремистской и запрещена