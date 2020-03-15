Facebook закроет купленное ранее популярное приложение с масками для лица

MSQRD исчезнет из App Store и Google Play с 13 апреля 2020 года. Если приложение уже установлено на смартфонах и планшетах, то оно просто перестанет работать.

Сообщается, что команда MSQRD продолжит развивать на базе приложений Facebook платформу для создания масок Spark AR.

Напомним, MSQRD позволяет накладывать на лицо различные маски в режиме реального времени. Приложение в 2015 году создали специалисты из Беларуси. В 2016 году Facebook приобрела компанию Masquerade Technologies. В течение трёх последних лет приложение не обновлялось.