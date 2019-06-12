Facebook заплатит пользователям за отчёт об используемых приложениях

Собирать данные Facebook будет при помощи специального приложения Study. Компания сообщила, что каждый, кто будет его использовать, получит вознаграждение. Правда, сумма его пока неизвестна.

Study, согласно пресс-релизу Facebook, будет собирать минимальное необходимое количество информации о сторонних приложениях. Их названия и сведения о том, сколько времени пользователь проводит в приложениях. Study при этом не будет собирать пароли, личные фото, видео и сообщения участников эксперимента, как уверяет Facebook.

Первое время приложение будет доступно только для жителей США и Индии в Google Play. Чуть позже им можно будет воспользоваться и в других странах.