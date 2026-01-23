Facebook* запретила подросткам общаться с ИИ-персонажами

Ранее Meta* представляла родительский контроль. Однако, выслушав обратную связь, она решила на время полностью приостановить доступ.

В ближайшее время подростки, указавшие соответствующий возраст, а также пользователи, которые, по оценкам системы, могут быть несовершеннолетними, потеряют возможность общаться с ИИ-персонажами.

Когда новая версия будет готова, она будет включать и встроенные инструменты для родителей. ИИ-персонажи, предназначенные для подростков, будут давать ответы, соответствующие возрасту, и ограничатся темами вроде учёбы, спорта и хобби.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена