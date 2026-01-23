Facebook* запретила подросткам общаться с ИИ-персонажами

Опубликовано 23 января 2026, 21:581 мин.
Facebook* запретила подросткам общаться с ИИ-персонажамиПопулярны у молодежи не только в России
Meta* (владелец Facebook* и Instagram*) объявила о временном отключении доступа для подростков к общению с ИИ-персонажами во всех своих приложениях. Компания сейчас готовит специальные, более «безопасные» версии таких чат-ботов.
© Ferra.ru
Ранее Meta* представляла родительский контроль. Однако, выслушав обратную связь, она решила на время полностью приостановить доступ.
В ближайшее время подростки, указавшие соответствующий возраст, а также пользователи, которые, по оценкам системы, могут быть несовершеннолетними, потеряют возможность общаться с ИИ-персонажами.
Когда новая версия будет готова, она будет включать и встроенные инструменты для родителей. ИИ-персонажи, предназначенные для подростков, будут давать ответы, соответствующие возрасту, и ограничатся темами вроде учёбы, спорта и хобби.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный