Facebook засудят из-за покупки Instagram и WhatsApp

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Сегодня в 14:47
Facebook засудят из-за покупки Instagram и WhatsAppЭто всё дела многолетней давности
Федеральная торговая комиссия США снова заявила, что компания Facebook купила Instagram и WhatsApp, чтобы устранить эти сервисы как конкурентов. Стоит отметить, что эти покупки были совершены ещё в 2012 и 2014 годах.
Американский регулятор подал антимонопольный иск против Facebook. Федеральная торговая комиссия требует отменить эти сделки 9- и 7-летней давности. Отмечается, что ранее, в июне, суд уже отклонил аналогичный иск — посчитал, что регулятор не предоставил доказательств.
В новой жалобе эти доказательства должны содержаться. В Facebook уже ответили, что не нарушали закон.
Регулятор и в прошлом году пытался засудить компанию за «убийство» и скупку конкурентов. Пока им ничего не удалось. Неясно, чем завершится новое судебное разбирательство.