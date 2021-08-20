Facebook засудят из-за покупки Instagram и WhatsApp

Американский регулятор подал антимонопольный иск против Facebook. Федеральная торговая комиссия требует отменить эти сделки 9- и 7-летней давности. Отмечается, что ранее, в июне, суд уже отклонил аналогичный иск — посчитал, что регулятор не предоставил доказательств.

В новой жалобе эти доказательства должны содержаться. В Facebook уже ответили, что не нарушали закон.

Регулятор и в прошлом году пытался засудить компанию за «убийство» и скупку конкурентов. Пока им ничего не удалось. Неясно, чем завершится новое судебное разбирательство.