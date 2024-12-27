Фальшивый юрист Nintendo начал «кошмарить» YouTube-блогеров авторскими правами

Поначалу претензии казались законными, ссылаясь на DMCA, но Доминик заметил нечто подозрительное. Уведомление пришло с личного аккаунта, а не с официальной почты Nintendo.

Дальнейшее расследование показало, что в Nintendo нет записей о «Тацуми Масааки», но есть похожее имя, связанное с патентным отделом Nintendo в Японии. В конце концов Nintendo подтвердила, что заявления были мошенническими, заявив, что используемый адрес электронной почты не является законным.

Этот инцидент лишь подчеркивает существенный недостаток системы защиты авторских прав YouTube, в которой любой желающий может отправить запрос на удаление, даже если он не авторизован, пишут СМИ.