Фальшивый юрист Nintendo начал «кошмарить» YouTube-блогеров авторскими правами

Опубликовано 27 декабря 2024, 21:171 мин.
Фальшивый юрист Nintendo начал «кошмарить» YouTube-блогеров авторскими правамиЕму верят
Фальшивый юрист Nintendo, выдающий себя за Тацуми Масааки, пугает ютуберов ложными исками об авторских правах. В конце сентября Доминик Ноймайер, популярный игровой блогер, получил уведомление о лишении авторских прав на свои видеоролики с игрой «The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom».
Поначалу претензии казались законными, ссылаясь на DMCA, но Доминик заметил нечто подозрительное. Уведомление пришло с личного аккаунта, а не с официальной почты Nintendo.
Дальнейшее расследование показало, что в Nintendo нет записей о «Тацуми Масааки», но есть похожее имя, связанное с патентным отделом Nintendo в Японии. В конце концов Nintendo подтвердила, что заявления были мошенническими, заявив, что используемый адрес электронной почты не является законным.
Этот инцидент лишь подчеркивает существенный недостаток системы защиты авторских прав YouTube, в которой любой желающий может отправить запрос на удаление, даже если он не авторизован, пишут СМИ.