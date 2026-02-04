Программа продолжит работать и будет доступна как для новых, так и для текущих пользователей. Adobe будет выпускать обновления безопасности и исправлять ошибки, но новые функции добавляться не будут. При этом компания подчёркивает, что не планирует полностью закрывать или убирать доступ к Animate.

Ранее после новостей о закрытии инструмента многие пользователи выразили, мягко говоря, «недовольство». Дело в том, что Adobe Animate до сих пор активно используется аниматорами и художниками, в том числе известными.

В Adobe заявили, что «хотят гарантировать всем пользователям постоянный доступ» к их работам, «независимо от того, как будет развиваться приложение в будущем». Также компания признала, что письмо о закрытии Animate, разосланное клиентам ранее, было «неудачным» и вызвало путаницу и тревогу в сообществе.