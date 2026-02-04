Приложения
Опубликовано 04 февраля 2026, 16:51
1 мин.

Фанаты обрушились с критикой на Adobe — инструмент Animate всё же не закроют

Программа останется доступной
Adobe отказалась от планов по прекращению поддержки Adobe Animate, о которых было объявлено днём ранее. Теперь приложение не закроют 1 марта. Вместо этого Adobe переведёт Animate в так называемый «режим поддержки».
Фанаты обрушились с критикой на Adobe — инструмент Animate всё же не закроют

© Adobe

Программа продолжит работать и будет доступна как для новых, так и для текущих пользователей. Adobe будет выпускать обновления безопасности и исправлять ошибки, но новые функции добавляться не будут. При этом компания подчёркивает, что не планирует полностью закрывать или убирать доступ к Animate.

Ранее после новостей о закрытии инструмента многие пользователи выразили, мягко говоря, «недовольство». Дело в том, что Adobe Animate до сих пор активно используется аниматорами и художниками, в том числе известными.

В Adobe заявили, что «хотят гарантировать всем пользователям постоянный доступ» к их работам, «независимо от того, как будет развиваться приложение в будущем». Также компания признала, что письмо о закрытии Animate, разосланное клиентам ранее, было «неудачным» и вызвало путаницу и тревогу в сообществе.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ADOBE
,
#критика