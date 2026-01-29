ФАС не позволит сервисам аренды самокатов Whoosh и Юрент объединиться

По мнению регулятора, слияние компаний приведёт к значительному ограничению конкуренции на рынке. Объединённая компания получит слишком большое влияние, что может позволить ей единолично устанавливать цены на услуги. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на кошельках пользователей.

Официального запрета на сделку пока не последовало. ФАС предоставила компаниям время, чтобы представить свои пояснения до принятия окончательного решения.

Ранее Whoosh отчитался о снижении финансовых показателей за третий квартал: выручка, число поездок и прибыль компании показали отрицательную динамику.